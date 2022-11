Coppia lascia il figlio di 4 anni solo in casa: i vicini lo sentono piangere e chiamano la polizia Un bambino di 4 anni è stato lasciato solo in casa dai suoi genitori: è successo a Desio (Monza e Brianza). I vicini lo hanno sentito piangere e hanno chiamato la polizia.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo avevano lasciato solo in casa e adesso dovranno rispondere dell'accusa di abbandono di minore. Una coppia è stata denunciata a Desio, comune in provincia di Monza e Brianza, perché il 30 ottobre scorsa è uscita dalla sua abitazione senza portare con sé il bimbo di appena quattro anni. Il piccolo ha iniziato a piangere e qualcuno fortunatamente lo ha sentito.

I vicini che si trovava in casa, a un certo punto della giornata, hanno avvertito quei lamenti. Tese bene le orecchie, hanno capito che si trattava di qualcuno che aveva bisogno di aiuto e che probabilmente era un minore. Senza pensarci troppo, hanno chiamato gli agenti della polizia locale.

Il bambino ha aperto la porta agli agenti

Una pattuglia è stata inviata sul posto. Una volta riuscita a entrare nel condominio, hanno individuato l'appartamento. Hanno bussato e si sono fatti aprire la porta proprio dal minore. Gli agenti lo hanno trovato in lacrime: fin da subito si sono resi conto che oltre lui non c'era nessuno in quella casa e da qui la sua disperazione. Nessuno sa per quanto tempo ha dovuto sopportare quella situazione.

I poliziotti si sono avvicinati a lui e lo hanno tranquillizzato e se ne sono presi cura. Fortunatamente le sue condizioni di salute erano buone. Hanno poi aspettato con lui il ritorno dei genitori. Quando i due sono rientrati nella loro abitazione hanno trovato gli agenti con il bimbo: non è chiaro cosa la coppia abbia detto agli investigatori e se e come possano aver giustificato il loro gesto. In ogni caso, dopo essersi presi una ramanzina, è stata inviata una informativa in Procura a Monza.