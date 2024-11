video suggerito

Controllore gli chiede il biglietto, 25enne lo aggredisce: denunciato A Brescia un ragazzo di 25 anni è stato denunciato per aggressione a pubblico ufficiale dopo che ha aggredito fisicamente e verbalmente un controllore di un bus che gli aveva chiesto di mostrargli il biglietto.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di mercoledì 27 novembre un ragazzo ha aggredito un controllore su un autobus a Brescia. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. La vittima non ha riportato gravi ferite.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il controllore era salito sul bus di linea per verificare che tutti i viaggiatori fossero in possesso del biglietto. Arrivato dal 25enne, ha chiesto di poter mostrare il titolo di viaggio o l'abbonamento. Il giovane si è invece scagliato contro lui e lo ha aggredito sia verbalmente che fisicamente. Sono state subito chiamate le forze dell'ordine.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del reparto Volanti. Il passeggero è stato portato in Questura dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Nei suoi confronti è scattata una denuncia: dovrà rispondere dell'accusa di aggressione a pubblico ufficiale. Il controllore fortunatamente non è in pericolo di vita. Non è la prima volta che episodi simili accadono.

Solo alcuni giorni fa anche su un treno, una capotreno è stata aggredita da un giovane a cui aveva chiesto di non fumare. In questo caso l'uomo è stato arrestato. La capotreno era stata poi portata in ospedale e dimessa con una prognosi di pochi giorni.