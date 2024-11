video suggerito

Rimprovera un passeggero che fuma, picchiata una capotreno: denunciato un uomo Un uomo di 42 anni è stato denunciato perché accusato di aver schiaffeggiato una capotreno alla stazione di Mortara (Pavia). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata dello scorso 8 novembre, vicino alla Stazione Ferroviaria di Mortara, comune che si trova in provincia di Pavia, un uomo ha schiaffeggiato una capotreno su un convoglio della linea Trenord Milano Porta Genova – Mortara. Il passeggero è stata beccato a fumare sul treno. La pubblica ufficiale l'ha ripreso. L'uomo ha così picchiato la donna.

La dipendente di Trenord ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Una volta arrivati in stazione, è sceso dal treno e si è dileguato subito tra la folla per non farsi identificare. La capotreno ha quindi fornito tutti i dettagli agli agenti della polizia ferroviaria di Rho. È poi andata in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite.

Nel frattempo, in supporto degli agenti della Polfer, sono intervenuti anche i militari della stazione di Gravellona Lomellina. I carabinieri hanno raccolto alcune testimonianze e acquisito le immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione. Hanno poi iniziato ad appostarsi nella stazione. Dopo pochi giorni, sono riusciti a individuare il presunto responsabile: è un 42enne che è residente in Lomellina e che, stando agli approfondimenti delle forze dell'ordine, ha alcuni precedenti simili a quanto accaduto.

Era infatti stato già denunciato in passato alla Procura di Pavia per violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.