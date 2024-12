Prende a calci e morsi gli addetti Atm e un agente alla fermata della metro a Milano: 25enne arrestato

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Un 25enne è stato arrestato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre alla stazione Loreto della metropolitana di Milano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, il giovane avrebbe iniziato a essere molesto alla stazione di Porta Genova, dove era salito a bordo di un treno. Lungo il percorso della linea M2, avrebbe morso due dipendenti dell'Azienda trasporti milanesi e sputato su un occhio di un altro. Quando gli agenti della polizia sono intervenuti per bloccarlo, il 25enne avrebbe morso anche uno dei poliziotti a una gamba mentre veniva caricato a bordo della volante.

Era passata da poco la mezzanotte tra sabato e domenica 22 dicembre quando un 25enne, cittadino venezuelano, avrebbe iniziato a insultare e minacciare alcuni dipendenti di Atm alla stazione di Porta Genova mimando con le dita il gesto di una pistola. Il giovane, in stato di alterazione, è salito a bordo di un treno dove avrebbe continuato a dare in escandescenza, nonostante la presenza di alcuni addetti alla security che avevano preso lo stesso treno. Poiché questi non riuscivano a contenere il 25enne, alla stazione Centrale sono saliti altri colleghi della sicurezza, ma nemmeno questo sarebbe bastato per riportare la calma. Durante il tragitto, due dipendenti Atm sarebbero stato presi a calci e pugni, oltre che raggiunti da alcuni morsi del giovane e da una gomitata.

A quel punto, il treno è stato fermato alla stazione di Loreto per consentire l'intervento della polizia. Erano all'incirca le 1:40 quando gli agenti hanno bloccato il 25enne e lo hanno caricato a bordo di una volante. "Vi ammazzo come fanno i Narcos", avrebbe gridato durante l'arresto il giovane, il quale avrebbe dato un morso a una coscia di un poliziotto. I due dipendenti Atm feriti sono stati trasportati in ospedale, così come l'agente aggredito.