Minaccia una 52enne con un coltello e la picchia per rubarle la borsa: 25enne arrestato

Un 25enne è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver aggredito una 52enne e suo figlio minorenne per rapinarla nel pomeriggio di ieri, sabato 14 dicembre, in piazzale Martini a Milano. Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti, il giovane avrebbe minacciato la donna con un coltello per farsi consegnare la borsa. Il figlio della vittima sarebbe intervenuto, ma il 25enne avrebbe prima strattonato lui e poi colpito la 52enne. I poliziotti lo hanno fermato mentre cercava di fuggire.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 18 del 14 dicembre in piazzale Martini, in zona Porta Romana a Milano. Il 25enne, di nazionalità marocchina, avrebbe sorpreso la 52enne, sua connazionale, mentre camminava con il figlio. Minacciandola con un coltello, il giovane le avrebbe intimato di consegnargli la borsa. A quel punto, il figlio della donna sarebbe intervenuto per difenderla. L'aggressore, però, lo avrebbe strattonato e poi si sarebbe scagliato contro la 52enne colpendola con diversi pugni.

Una Volante della polizia, impegnata in quel momento in un servizio di controllo, è intervenuta mentre il 25enne provava a fuggire. Gli agenti lo hanno bloccato e tratto in arresto. Il giovane è accusato di rapina aggravata ed è stato trasportato nel carcere di San Vittore. La 52enne e suo figlio, invece, sono stati soccorsi dai sanitari. Entrambi sono stati accompagnati all'ospedale Fatebenefratelli, ma non avrebbero riportato ferite gravi.