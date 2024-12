Insultano i militari alla stazione Garibaldi di Milano e provano ad aggredirli: arrestati due 18enni

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Militari e agenti di polizia alla stazione Garibaldi di Milano (foto da LaPresse)

Due 18enni sono stati arrestati nella serata di ieri, sabato 28 dicembre, in piazza Freud a Milano, all'uscita della stazione Porta Garibaldi, con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I ragazzi farebbero parte del gruppetto che in quei minuti aveva iniziato a discutere con alcuni militari dell'esercito che presidiavano l'area per sicurezza. Tutti giovanissimi, avrebbero insultato e minacciato gli uomini in divisa cercando anche di aggredirli, senza successo. Non è stato necessario, infatti, il trasporto in ospedale per nessuna delle persone coinvolte.

Come riportato dal Corriere della Sera, la discussione sarebbe nata nel piano mezzanino della stazione della metropolitana Garibaldi, dove fermano le linee verde M2 e lilla M5, nella serata del 28 dicembre. Non è ancora chiaro il motivo, ma un gruppo di giovani composti da cinque ragazzi avrebbero iniziato a litigare con alcuni militari dell'esercito in presidio. I ragazzi avrebbero anche provato ad aggredirli, al punto che i militari si sarebbero ritrovati costretti a chiedere supporto agli agenti della polizia.

Alla fine, i giovani avrebbero rivolto offese e minacce ai militari, senza riuscire a colpirli in alcun modo. Arrivati in piazza Freud, a poca distanza dalle scale mobili che conducono in piazza Gae Aulenti, due ragazzi sono stati arrestati. Si tratta di due 18enni, uno italiano e l'altro originario del Togo, entrambi con precedenti di polizia. L'accusa nei loro confronti è di resistenza a pubblico ufficiale. Nessuna delle persone coinvolte nella lite ha dovuto sottoporsi a cure mediche e nessuno è stato trasportato in ospedale.