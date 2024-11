video suggerito

Una capotreno chiede a un passeggero di spegnere la sigaretta e viene presa a pugni: aggressore in fuga Nella sera di ieri venerdì 8 novembre su un convoglio della linea Milano-Mortara la capotreno aveva chiesto a un passeggero di spegnere la sigaretta e questo l’ha presa a schiaffi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una capotreno nel pavese è stata presa a schiaffi mentre era al lavoro. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nella sera di ieri venerdì 8 novembre su un convoglio della linea Milano-Mortara la capotreno si è avvicinata a un passeggero che aveva sorpreso con la sigaretta in mano.

La donna ha chiesto a lui, un ragazzo straniero di spegnerla, ma questo ha reagito. Il giovane infatti non solo si è rifiutato ma ha risposto prendendo a schiaffi la capotreno. Subito l'altro personale del treno e gli altri passeggeri hanno chiamato il 112. Il treno nel frattempo era arrivato a destinazione: quando i carabinieri sono arrivati in stazione purtroppo l'aggressore era già sceso dal treno e si era dato alla fuga. Ora i militari sono al lavoro per cercare di risalire alla sua identità.