Condannata l’influencer Christina Bertevello: 3 anni e 4 mesi per l’aggressione a un 18enne È stata condannata in secondo grado Christina Bertevello, l’influencer originaria di Treviso e che ha 27 anni, che è stata accusata di essere coinvolta in un pestaggio di un ragazzo di diciotto anni in un bosco a Samarate (Varese).

È stata condannata in secondo grado Christina Bertevello, l'influencer originaria di Treviso e che ha 27 anni, che è stata accusata di essere coinvolta in un pestaggio di un ragazzo di diciotto anni in un bosco a Samarate, un comune che si trova in provincia di Varese. I fatti risalgono a novembre 2019. La 27enne è stata condannata anche in Appello a tre anni e quattro mesi.

Quali sono le accuse nei confronti di Christina Bertevello

L'influencer era finita sotto accusa con il fidanzato dell'epoca Omar Ampolo e altri giovani. Dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Gallarate era emerso che la coppia avrebbe estorto denaro a un ragazzo di 18 anni. Quest'ultimo era stato accusato di "aver fatto la spia". Più precisamente era stato accusato di aver raccontato a un altro giovane dove poter trovare il fidanzato della cantante, con il quale aveva un debito di droga.

La vittima era stata attirata nel bosco, era stata legata un albero e picchiata. Dopo averla presa a calci e pugni, il giovane era stato costretto a chiamare la madre per chiederle di preparare del denaro da dare ai suoi aguzzini. La 27enne si trovava nell'auto insieme ad alcuni ragazzi che sono coinvolti nel pestaggio e che andarono a recuperare il denaro dalla madre. Si tratta quindi di concorso in estorsione.

La condanna sarà impugnata in Corte di Cassazione

L'avvocato della ragazza impugnerà la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione: "La mia cliente sarebbe estranea ai fatti: non è mai scesa dalla macchina, non ha partecipato al pestaggio e non ha neppure assistito allo scambio di soldi: mancano le prove a suo carico".