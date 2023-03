Picchiarono un ragazzo di 18 anni in un bosco: condannata l’influencer Christina Bertevello È stata condannata in Appello l’influencer Christina Bertevello: la ragazza era accusata di estorsione in concorso nei confronti di un 18enne che sarebbe stato picchiato da un gruppo di ragazzi in un bosco della provincia di Varese.

A cura di Ilaria Quattrone

È stata condannata in appello l'influencer Christina Bertevello: adesso dovrà scontare una pena di tre anni e quattro mesi. La 27enne era stata accusata di estorsione nei confronti di un ragazzo di 18 anni che è stato pestato in un bosco di Samarate, comune in provincia di Varese. I giudici di Milano hanno confermato la condanna che era stata emessa in primo grado dal Tribunale di Busto Arsizio a maggio 2021 con rito abbreviato.

Il processo fa riferimento a un episodio che si è verificato a novembre 2019. La ragazza, insieme al fidanzato dell'epoca, avrebbe estorto denaro a un 18enne che sarebbe stato picchiato perché avrebbe fatto la spia: avrebbe raccontato dove si trovava il compagno dell'influencer a un altro ragazzo che lo cercava per alcuni debiti di droga.

La dinamica del pestaggio

Una volta scoperto chi aveva fatto il suo nome, l'ex fidanzato e altri amici avrebbero dato appuntamento alla vittima in un pub. Il 18enne sarebbe stato poi portato in un bosco, legato a un albero e picchiato. Poi avrebbe dovuto chiamare la madre per chiederle di preparare i soldi.

La 27enne sarebbe stata accusata di essere stata in auto con altri ragazzi, che avrebbero picchiato il 18enne, che andarono a recuperare i soldi. Per questo motivo, è stata accusata di concorso in estorsione. Con lei sono stati accusati e condannati altri sei ragazzi.

L'avvocato di Bertevello impugnerà la sentenza in Cassazione. Per il legale infatti la sua assistita sarebbe estranea ai fatti: "Non è mai scesa dalla macchina, non ha partecipato al pestaggio e non ha neppure assistito allo scambio di soldi: mancano le prove a suo carico".