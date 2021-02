in foto: Un tratto dell’argine del fiume Mella a Concesio (foto Fb)

Tragedia a Concesio, nel Bresciano, dove un uomo è stato trovato senza vita nel fiume Mella. Il corpo è stato recuperato attorno alle 11 di oggi, domenica 14 febbraio, all’altezza di via Campagnole. Era vestito con abiti tecnici da runner. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Trovato corpo di un runner nel fiume Mella

L'identificazione da parte delle forze dell'ordine è stata possibile poco dopo il ritrovamento. Si tratterebbe, stando alle prime informazioni emerse, di un 57enne del posto di cui ieri era stata denunciata la scomparsa. L’uomo indossava scarpe da corsa e tuta da ginnastica. La prima ipotesi al vaglio sarebbe quella di una caduta accidentale. Al momento nessun elemento farebbe pensare al coinvolgimento di altre persone nel fatto. Le verifiche dei militari sono comunque ancora in corso e nessuna pista viene esclusa.

Cadavere trovato nel Naviglio Martesana a Milano

Una settimana fa un caso analogo si era verificato a Milano. Il cadavere di un uomo di 55 anni è stato trovato nella mattinata di venerdì 5 febbraio nel Naviglio Martesana all’altezza di via Idro, traversa di via Padova. A dare l’allarme un passante che ha provato a trarre in salvo l’uomo prima che i soccorritori ne constatassero il decesso.