Macabra scoperta quella fatta stamattina, venerdì 5 febbraio, a Milano, all'altezza di via Idro, traversa di via Padova, dove il cadavere di un uomo è stato ripescato dalle acque del Naviglio Martesana. Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato due minuti dopo le otto quando un passante ha notato il corpo senza vita dell'uomo, poi scoperto essere un cittadino di origini sudamericane di 55 anni. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, lo stesso uomo ha cercato di estrarre il cadavere dalle acque.

Sulla vicenda indaga la polizia di Milano

Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso ma purtroppo gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo quanto riportato da MilanoToday, il cadavere sarebbe stato trovato in rigor mortis, motivo per cui non è stato per il momento escluso che l'uomo abbia perso la vita diverse ore prima del ritrovamento del suo corpo. In via Idro sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare nel recupero della salma e gli agenti della Questura di Milano che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

Cadavere di un 75enne riemerge dal Naviglio a Pavia

Circa un mese fa, tra Bogarello e Pavia, è emerso dalle acque del Naviglio il cadavere di un uomo di 75 anni. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, gli operatori sanitari del 118 intervenuti non hanno potuto salvargli la vita in quanto è stato trovato già in arresto cardiocircolatorio. La sua auto, secondo le prime informazioni, sarebbe stata trovata a circa due chilometri di distanza.