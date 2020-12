Tragedia nel Pavese, tra Borgarello e il capoluogo di provincia, dove il cadavere di un uomo di 75 anni è stato ripescato dal Naviglio nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 dicembre. Secondo quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, il corpo senza vita dell'anziano è emerso dalle acque lungo l'Alzaia Pavese, all'altezza di Cantone Tre Miglia. La sua auto, secondo le prime informazioni, sarebbe stata trovata a circa due chilometri di distanza. Per il momento restano sconosciute le cause del decesso, ma non è escluso che l'uomo abbia accusato un malore mentre si trovava sulle sponde del Naviglio, finendo in acqua e morendo soffocato. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini effettuando i primi rilievi per ricostruire l'accaduto.

Arrestato l'Oss che ha aggredito un anziano all'istituto Maugeri

Sempre a Pavia, nella giornata di oggi, la polizia ha rintracciato l'Oss che nella giornata di lunedì 21 dicembre aveva aggredito un anziano paziente nel reparto di riabilitazione neurologica dell'istituto Maugeri. Dopo averlo ferito con una forbice, l'operatore socio-sanitario si era dato alla fuga, riuscendo a far perdere le sue tracce. Oggi, a 72 ore di distanza, le forze dell'ordine sono riuscite a bloccarlo a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, arrestandolo. L'accusa mossa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio. Serie le conseguenze patite dalla vittima dell'aggressione, un uomo di 86 anni, soccorso da un chirurgo che ha fermato l'emorragia al collo provocata dal taglio. Dopo il ricovero al Policlinico San Matteo, dove si trova tutt'ora, le sue condizioni sarebbero stabili e non sarebbe giudicato in pericolo di vita.