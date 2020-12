Lo ha ferito al collo con un paio di forbici e poi è scappato facendo perdere le sue tracce: è accaduto questo pomeriggio alla clinica Maugeri di Pavia dove un allievo oss, che stava frequentando un periodo di tirocinio in ospedale per diventare operatore socio-sanitario, ha ferito un paziente di 86 anni ricoverato nel reparto di Riabilitazione neurologica della struttura sanitaria e si è poi dato alla fuga.

L'improvvisa aggressione e poi la fuga

L'aggressione è avvenuta intorno alle 16 di questo pomeriggio quando il 36enne residente a Casteggio, nel Pavese, operatore socio-sanitario che stava svolgendo un tirocinio presso la struttura da circa un mese, ha afferrato un paio di forbici e ha aggredito un anziano di 86 anni ricoverato alla clinica Maugeri al collo: il paziente è stato trasportato in condizioni gravi al pronto soccorso dell'ospedale San Matteo. Il fatto è accaduto nel reparto di Riabilitazione neurologica dove dopo poco sono giunti gli agenti di polizia per tentare di ricostruire l'accaduto.

L'anziano ferito trasportato in ospedale al San Matteo

Il 36enne tirocinante subito dopo l'aggressione, che secondo alcuni testimoni, sarebbe avvenuta in preda a un raptus di follia si è dato alla fuga facendo perdere le sue tracce. Le forze dell'ordine sono tutt'ora sulle sue tracce e l'intero territorio è costantemente presidiato. Intanto, subito dopo essere stato ferito, il paziente è stato soccorso da un chirurgo e un anestesista del reparto che hanno provveduto a bloccare con un bendaggio l'emorragia di sangue provocata dal taglio al collo. Stando a quanto si apprende l'anziano non sarebbe in pericolo di vita.