Compra un iPhone su Amazon da 800 euro, le arrivano le cuffie da neanche 100 euro Ancora una volta una donna ha acquistato un iPhone su Amazon e si è vista recapitare un prodotto di valore nettamente inferiore: questa volta un paio di cuffie.

A cura di Fabrizio Capecelatro

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo il caso della ragazza in Lombardia che ha comprato un iPhone 15 su Amazon e si è vista recapitare soltanto una confezione di bagnoschiuma e quello della giovane professionista di Napoli che invece ha ricevuto un profumo al posto dello smartphone Apple, arriva a Fanpage.it un'altra segnalazione di consegna della merce sbagliata da parte del più famoso marketplace. Questa volta siamo in Piemonte.

Il 23 novembre Sofia ha ordinato su Amazon un iPhone 13, pagandolo 799 euro: anche in questo caso il rivenditore è direttamente Amazon EU S.a.r.l. e non un venditore privato che utilizza il marketplace di Jeff Bezos per raggiungere più clienti. Qualche giorno dopo, non risulta nessuna richiesta di consegna prioritaria, le arriva il classico pacco di cartone con il sorriso stampato in nero.

Sofia lo apre e, invece di trovarci lo smartphone che aveva ordinato e pagato, trova un paio di cuffie bluetooth. "La cosa che mi ha fatto più sorridere – racconta la donna a Fanpage.it – è che sono auricolari compatibili con Samsung, il grande competitor della Apple. E non potrei neanche utilizzarli, visto che già ora ho in uso un iPhone e stavo semplicemente cambiando modello per prenderne uno più nuovo".

Ma soprattutto fra i due prodotti, entrambi del settore tecnologia, c'è una grande differenza di prezzo: il suo smartphone costava infatti circa 800 euro, mentre le cuffie – guardano in giro, ovviamente su Amazon, si trovano a prezzi che variano dagli 80 ai neanche 100 euro. Una differenza, quindi, di oltre 700 euro, che giustamente Sofia non vuole rimetterci. Anche in questo caso, l'acquirente ha fatto il reso e ora è in attesa del rimborso dei soldi per potersi comprare un altro iPhone.

Già nel caso precedente, Amazon aveva chiarito che il suo obietto "è garantire che i nostri clienti siano completamente soddisfatti dei loro acquisti e, in caso contrario, facciamo quanto possibile per soddisfarli. In caso di segnalazioni specifiche, siamo a disposizione per le opportune verifiche che non abbiamo potuto effettuare in questo caso, non avendo ricevuto le necessarie informazioni. Se un cliente ritiene che abbiamo commesso un errore, lo incoraggiamo a contattarci direttamente al nostro Servizio Clienti".

Se anche tu hai acquistato un prodotto online e te n'è arrivato un altro di valore nettamente inferiore e vuoi segnalarci la tua storia, scrivici complicando il form per le segnalazioni.