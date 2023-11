Napoli, compra iPhone su Amazon ma nel pacco del corriere c’è un profumo invece del telefono Una giovane professionista napoletana ha raccontato la disavventura a Fanpage.it; i casi sarebbero molti e riguarderebbero per lo più i prodotti Apple.

A cura di Nico Falco

Un iPhone 15 e, a destra, la scatola consegnata col profumo

Invece di un iPhone 15 Pro, nel pacco c'era un profumo. Amara sorpresa per una giovane professionista napoletana, che qualche giorno fa aveva ordinato sul popolare store online l'ultimo modello del telefonino Apple, valore di mercato 1.600 euro. La spedizione, racconta la donna a Fanpage.it, non era partita sicuramente sotto i migliori auspici: il pacco contenente l'articolo sbagliato, consegnato nella periferia occidentale di Napoli con un giorno di ritardo, era già un secondo ordine, elaborato in sostituzione del primo che era andato smarrito.

Potrebbe essersi trattato di un banale errore durante la fase logistica, certo, nei magazzini dell'azienda o in quelli dei corrieri, ma diversi elementi farebbero propendere per un'ipotesi diversa: il caso, infatti, non sarebbe isolato e sarebbero molti quelli che avrebbero ricevuto gli oggetti più disparati al posto di prodotti Apple, in particolare proprio degli iPhone. Tutti oggetti con un peso simile, che ingannerebbero le bilance dei sistemi di controllo: un profumo come in questo caso, o un bagnoschiuma, o magari una tazza.

La spedizione persa, annullata e poi consegnata in ritardo

La storia comincia a metà novembre col primo ordine, effettuato da un profilo Prime. Il prodotto risulta "venduto e spedito da Amazon", data assicurata per la consegna il giorno successivo. Il telefono, però, non arriva. Seguono diversi contatti con il servizio clienti per capire cosa fosse successo ma senza risultati.

Cinque giorni dopo, come previsto da Amazon in caso di pacco smarrito, viene inoltrata la richiesta per una nuova spedizione: l'ordine viene ricreato, annullando il precedente, con consegna fissata per due giorni dopo. E qui c'è il secondo intoppo: sulla cronologia appare un tentativo di consegna non andato a buon fine, ma in realtà nessun corriere si è presentato.

Nel pacco un profumo al posto dell'iPhone

Con la vicenda che appare sempre meno chiara, la professionista decide di filmare l'apertura del pacco. E così fa quando finalmente la consegna viene effettuata e il pacco viene ritirato dopo aver fornito il codice di sicurezza, quello implementato per gli articoli di valore. Il pacco è integro, non presenta segni di manomissione evidenti ma, una volta aperto, rivela il contenuto: invece dell'iPhone, c'è il profumo. L'accaduto è stato prontamente segnalato ad Amazon, che ha chiesto il reso del pacco e l'invio del video ad un indirizzo mail apposito per avviare le procedure di rimborso.