Ordina un iPhone 15 da 900 euro su Amazon, ma nel pacco trova una confezione di bagnoschiuma Una ragazza ha comprato un iPhone 15 online e nel pacco ha trovato un bagnoschiuma. Amazon rassicura: “In caso di segnalazioni specifiche, siamo a disposizione”.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Maria (nome di fantasia) il 27 novembre scorso ha ordinato un iPhone 15 su Amazon, perché – ha raccontato a Fanpage.it – "il mio smartphone si è rotto". Infatti, come si vede dalla mail dell'ordine, sceglie la modalità di consegna Prime Premium, in modo da avere il nuovo telefono quanto prima. E così, con l'indiscussa puntualità di consegna del più noto marketplace al mondo, il giorno dopo le arriva il pacco di cartone con il baffo sorridente. Quando lo apre, contenta del suo acquisto, resta però delusa: al suo interno ci trova una confezione di bagnoschiuma.

"Inizialmente – racconta Maria a Fanpage.it – non è stato facile capire cosa dovessi fare: se denunciare alla polizia quanto successo o bastava chiedere il rimborso". Subito dopo Amazon le ha concesso il reso e quindi "ho potuto rimandare indietro il bagnoschiuma". Al momento sta aspettando il rimborso, anche perché la procedura è più complicata in quanto l'acquisto prevedeva un importo di 900 euro che la donna ha preferito rateizzare nel tempo. E quindi ora bisogna sospendere la rateizzazione.

"Intanto non ho potuto comprare il telefono perché voglio aspettare il rimborso prima di comprarne un altro", ci spiega e poi aggiunge: "Cercando sui social e su internet ho notato che è un fatto che sta accadendo frequentemente". In effetti lo scorso mese una giovane professionista napoletana aveva raccontato a Fanpage.it una storia del tutto analoga: in quel caso aveva comprato un iPhone 15 Pro da 1600 euro e nel pacco aveva trovato un profumo.

Per questo abbiamo contattato Amazon, che rassicura i suoi clienti: "L’obiettivo di Amazon è garantire che i nostri clienti siano completamente soddisfatti dei loro acquisti e, in caso contrario, facciamo quanto possibile per soddisfarli. In caso di segnalazioni specifiche, siamo a disposizione per le opportune verifiche che non abbiamo potuto effettuare in questo caso, non avendo ricevuto le necessarie informazioni. Se un cliente ritiene che abbiamo commesso un errore, lo incoraggiamo a contattarci direttamente al nostro Servizio Clienti".