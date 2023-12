Trova 10mila euro freschi di conio sotterrati in un sentiero di montagna: li consegna alla polizia I soldi, divisi in banconote da 50 euro, erano stati sotterrati in una busta termosaldata e portati in superficie da qualche animale: non erano mai stati usati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nel pomeriggio di Natale un pensionato di Sondrio si è presentato presso la Questura per consegnare un sacchetto di cellophane con all'intento diecimila euro in contanti, tutti in tagli da 50 euro. L'uomo ha raccontato agli agenti di averli trovati in un sentiero a a circa 800 metri di altitudine. Ora la Squadra Mobile sta cercando di ritrovare il legittimo proprietario di quei soldi.

Secondo quanto ha raccontato agli agenti della Questura di Sondrio, l'anziano signore ha ritrovato fra le località di Triasso e Triangia lungo un sentiero di montagna. La Polizia scientifica ha subito analizzato la busta termosaldata e ha ricostruito che probabilmente era stata sotterrata.

Presumibilmente qualche animale l'avrà riportata in superficie, visto che i bordi della confezione di cellophane appaiono mordicchiati. Inoltre le banconote sembrano non essere mai state utilizzate, in quanto non presentano pieghe o segni di usura. Per questo gli investigatori escludono l'ipotesi che possano essere soldi provenienti dal traffico di droga.

Ora gli agenti della Squadra Mobile hanno deciso di visionare eventuali registrazioni di telecamere poste nelle vicinanze e controllore le celle telefoniche di chi è transitato in quel sentiero di montagna nell'ultimo periodo. Tuttavia non è possibile sapere quando sono stati sotterrati quei soldi.