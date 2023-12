Scoperto compro oro abusivo a Monza: sequestrati orologi e gioielli per oltre 20 mila euro Il titolare di un compra oro di Monza è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Al termine delle indagini sono stati sequestrati orologi e gioielli per oltre 20 mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Comprava e vendeva oro abusivamente nel suo negozio in centro a Monza. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura e i militari della Guardia di Finanza: ora il titolare del compro oro è stato denunciato per esercizio abusivo della professione. Al termine delle indagini sono stati sequestrati orologi e gioielli per oltre 20 mila euro.

Stando a quanto scoperto dalle indagini, il locale era privo dell'autorizzazione di pubblica sicurezza rilasciata dal Questore. I primi sospetti degli investigatori sono emersi dopo aver visto il profilo Instagram del negozio, che pubblicizzava la vendita di orologi di numerosi brand di lusso, tra cui Rolex e Cartier. Da qui poi gli accertamenti hanno verificato che il titolare del negozio stava lavorando in assenza sia della necessaria iscrizione al Registro dell'Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, sia della prevista licenza di pubblica sicurezza, entrambe obbligatorie per legge. Dopo giorni di indagini si è proceduto con il sequestro probatorio della merce.