Comincia lo smontaggio dell’insegna Generali sulla torre Hadid: verrà rimossa anche l’altra scritta

Il cantiere si è aperto il 14 luglio ma oggi è cominciato lo smontaggio dell’insegna di Generali in cima alla torre Hadid, che lo scorso 30 giugno si è parzialmente staccata dalla struttura che la sorreggeva. I lavori continueranno per un po’ di tempo e serviranno a rimuovere anche la seconda scritta, quella che non è ceduta.

Dopo l'apertura del cantiere il 14 luglio, oggi sono iniziati i lavori per lo smontaggio dell'insegna Generali sulla torre Hadid di Milano che lo scorso 30 giugno si è parzialmente staccata, collassando sul terrazzo dell'ultimo piano. Gli operai sono al lavoro in cima al grattacielo che ospita la sede milanese del gruppo assicurativo. Le operazioni proseguiranno ancora per un po' di tempo e serviranno a rimuovere anche la seconda insegna con la scritta Generali, che invece è rimasta intatta. Le due insegne sono sostenute e collegate alla torre da una struttura reticolata composta da tubi di metallo.

La scritta aveva ceduto la mattina del 30 giugno e la torre, che ospitava circa 2mila dipendenti, era stata evacuata per sicurezza. Anche l'area circostante era stata isolata per permettere le operazioni di messa in sicurezza dell'edificio. Alcuni passanti che erano presenti al momento del distacco avevano raccontato a Fanpage.it di aver sentito "un forte boato". Fortunatamente nessuna persona era rimasta coinvolta e non si erano registrati feriti.

Resta ancora oggi da chiarire che cosa potrebbe aver provocato il distacco della scritta. Sul caso la Procura di Milano ha aperto un fascicolo d'indagine per crollo colposo. La mattina del 30 giugno non si erano registrati venti particolarmente forti e per questo i tecnici avrebbero escluso che potessero essere state raffiche d'aria. La giornata, però, arrivava dopo circa una settimana di caldo intenso e per questo le prime ipotesi, ancora da accertare, si sono concentrate sulla possibilità la struttura che reggeva l'insegna abbia ceduto a causa delle alte temperature.