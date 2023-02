Come sono morti la mamma e il figlio trovati senza vita in casa dopo un incidente domestico Davide Bonesi e Vilma Martinoli sono morti nella mattinata di ieri, lunedì 13 febbraio: il figlio si sarebbe lanciato dalle scale per salvare la madre.

Davide Bonesi e Vilma Martinoli, mamma e figlio, sono morti nella giornata di ieri, lunedì 13 febbraio, nella loro casa di Valgreghentino (Lecco). I loro corpi sono stati ritrovati dal padre di Davide che ha così lanciato l'allarme. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per i due non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

La 79enne era da tempo malata e per questo motivo si trovava in carrozzina. Davide, che viveva con i genitori, la aiutava in tutte le faccende tanto da essersi messo in aspettativa da lavoro. La loro morte sarebbe riconducibile a un incidente domestico. Ieri mattina, intorno alle 8.30, Davide avrebbe aiutato la madre a salire con la carrozzina sul montacarichi semovibile.

La dinamica

In questo modo le avrebbe consentito di fare colazione al piano terra. Qualcosa però è andato storto. A causa di un malfunzionamento – l'ipotesi deve però essere ancora confermata – la carrozzina della donna si sarebbe sganciata e sarebbe così caduta dalle scale. Il 53enne si sarebbe lanciato per salvarla.

Il padre, che si trovava in garage, è salito al primo piano proprio perché ha sentito un tonfo. Da lì, l'allarme. Gli operatori sanitari non hanno potuto far nulla: le ferite che entrambi hanno riportato erano troppo gravi. Il padre, che ha 79 anni, si sarebbe sentito male e sarebbe stato portato in ospedale. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Intervistato dal quotidiano Il Giorno, il sindaco Matteo Colombo si è stretto attorno al dolore della famiglia, molto conosciuta in città: "Come amministrazione, a nome di tutta la comunità, porgiamo le nostre condoglianze alla famiglia e ci stringiamo a loro pronti a sostenerli per qualsiasi necessità".