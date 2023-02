Mamma e figlio trovati morti in casa: chi erano Vilma Martinoli e Davide Bonesi Davide Bonesi e Vilma Martinoli sono morti nella mattinata di oggi nella loro casa della provincia di Lecco: entrambi sarebbero caduti dalle scale.

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamavano Davide Bonesi e Vilma Martinoli, mamma e figlio che nella giornata di oggi, lunedì 13 febbraio, sono stati trovati morti in casa a Valgreghentino, comune di appena tremila abitanti che si trova in provincia di Lecco. L'ipotesi è quella di un incidente domestico: sulla base di quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, l'uomo e l'anziana madre sarebbero caduti dalle scale.

L'ipotesi dell'incidente domestico

Bonesi aveva 54 anni e assisteva la madre Vilma che, da diverso tempo, era costretta su una sedia a rotelle. Questa mattina Bonesi, che viveva con i genitori, la stava aiutando a scendere le scale interne in casa. Potrebbe esserci stato un malfunzionamento del montascale, che potrebbe – è una ipotesi ancora da confermare – aver causato la caduta.

L'uomo avrebbe provato ad afferrare la donna, ma è caduto anche lui e avrebbe riportato ferite gravissime.

L'allarme è stato lanciato dal padre di Davide Bonesi

L'allarme è stato dato dal padre del 54enne: al momento dell'incidente, l'uomo era in garage. Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i paramedici del 118, per i due non c'è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Oltre ai medici inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, soni intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Le forze dell'ordine, coordinate dal magistrato di turno, hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. La notizia ha sconvolto tutta la comunità di Valgreghentino dove la famiglia era molto conosciuta e amata.