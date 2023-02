Madre e figlio trovati morti in casa: indagano i carabinieri, si ipotizza un incidente domestico Madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Don Paolo Sala a Valgreghentino, in provincia di Lecco: dalla prime informazioni risultano vittime di un incidente domestico.

A cura di Giorgia Venturini

Tragico incidente in casa nella mattinata di oggi lunedì 13 febbraio: madre e figlio sono stati trovati morti nella loro abitazione di via Don Paolo Sala a Valgreghentino, in provincia di Lecco.

Stando a una prima ricostruzione di fatti, sarebbero morti durante un incidente con il servoscale utilizzato dalla donna, che risulta essere disabile. Il figlio di 54 anni stava cercando di aiutare l'anziana madre, come faceva sempre, ad affrontare le scale dell'abitazione. Nel tentativo di soccorrere la donna sarebbe caduto anche il 54enne. A dare l'allarme è stato il marito della donna non appena ha visto quanto accaduto.

Subito è stato chiesto l'intervento dei soccorsi, sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma purtroppo per i due non ci sarebbe stato più nulla da fare: come riporta Lecco Notizie, i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Sul posto anche il sindaco del paese Matteo Colombo, che ha ordinato la chiusura della via di accesso all’abitazione. Ora spetta ai carabinieri analizzare quanto accaduto.