Come funziona Move-In e quanto costa installare la scatola nera per circolare in Area B a Milano Il servizio sperimentale Move-In di Regione Lombardia consentirà di continuare ad accedere all’Area B di Milano anche ai veicoli interessati dalle restrizioni di accesso in vigore dall’1 ottobre.

A cura di Fabio Pellaco

Tempi duri per i proprietari dei veicoli più inquinanti che dall'1 ottobre rischiano di non poter più utilizzare l'automobile per accedere al centro di Milano nelle ore di punta. Ma tra incentivi, deroghe e servizi di controllo delle emissioni, forse non è detta l'ultima parola. Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti), il servizio di Regione Lombardia e Regione Piemonte che permette ai veicoli inquinanti di attraversare le Ztl, compresa l'Area B di Milano, verrà incontro agli automobilisti che rientrano nelle categorie coinvolte dalle restrizioni.

Il servizio, già attivo per altre zone a traffico limitato delle due regioni, da ottobre 2021 è stato esteso in via sperimentale anche all'Area B del Comune di Milano. I veicoli interessati dai divieti possono quindi accedere ai varchi dell'Area B rispettando un limite massimo di chilometri percorribili durante l'anno, calcolati attraverso una "scatola nera" installata a bordo.

I costi massimi (Iva inclusa) a carico dell'utente per aderire al servizio Move-In sono quantificati in 50 euro per i primi 12 mesi e in un canone annuo di 20 euro per i successivi.

Cos'è e come funziona il servizio Move-In a Milano

Attraverso una "scatola nera" installata sul veicolo sarà possibile circolare all'interno dell'Area B senza limiti di orario, ma dovendo rispettare un tetto massimo di chilometri percorribili all'anno. Al superamento della soglia, che varia a seconda della categoria ambientale del veicolo, non sarà consentito attraversare i varchi d'accesso per il restante periodo dell'anno.

Il dispositivo consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un'infrastruttura tecnologica dedicata. Scaricando un'app per smartphone sarà possibile controllare le percorrenze effettuate con veicoli associati alla propria utenza.

Come aderire a Move-In per circolare in Area B

L'adesione al servizio Move-In avviene attraverso la registrazione del veicolo sulla piattaforma online dedicata a cui si può accedere tramite Spid, Carta d'Identità Elettronica o con la Tessera Sanitaria abilitata come Carta Nazionale dei Servizi.

Se si tratta di una nuova adesione adesione al servizio, dopo aver inserito la richiesta occorre selezionare anche l'estensione al servizio Area B per il veicolo interessato. Se invece il veicolo è già associato a un utenza attiva per i servizi Move-In regionali, occorre chiedere l'estensione al servizio Area B all’interno dell'area dedicata, disponibile accedendo al proprio profilo utente.

L’adesione al servizio Move-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione e non si rinnova automaticamente.

Quanto costa la scatola nera e dove installarla

Per aderire al servizio è necessario sottoscrivere un contratto con uno dei quattro fornitori individuati da Regione Lombardia:

Le istituzioni hanno individuato un tariffario massimo che regolamenta l'adesione al servizio. I costi (Iva inclusa) a carico del cliente sono quantificati in:

50 euro per il primo anno di adesione al servizio, così ripartiti: 30 euro per l’installazione della scatola nera e 20 euro per la fornitura annuale;

di adesione al servizio, così ripartiti: 30 euro per l’installazione della scatola nera e 20 euro per la fornitura annuale; 20 euro all'anno per tutti gli anni successivi come canone di fornitura del servizio.

Nel caso in cui si disponga di un dispositivo già installato a bordo del veicolo, e compatibile con il servizio Move-In, il prezzo massimo sarà di 20 euro per la sola fornitura del servizio annuale.

L'elenco dei veicoli che possono circolare in Area B con Move-In

Con l'adesione al servizio Move-In, le auto che potranno circolare all'interno dei confini dell'Area B di Milano saranno:

Euro 0, 1, 2 benzina;

Euro 0, 1, 2, 3, 4, 5 diesel.

I divieti per i veicoli Euro 4 e 5 diesel ed Euro 2 benzina entreranno in vigore dall'1 ottobre 2022, ma l'adesione a Move-In per questi veicoli è già possibile a partire dall'1 settembre.