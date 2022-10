Multe Area B Milano 2022: i costi e cosa rischiano i veicoli non ammessi Dall’1 ottobre sono entrate in vigore le nuove restrizioni per accedere in Area B a Milano. Chi transita con un veicolo non in regola rischia fino a 658 euro di multa per la prima sanzione e la sospensione della patente se recidivo.

A cura di Fabio Pellaco

Area B Milano (foto da Facebook)

Dall'1 ottobre scorso sono entrati in vigore i nuovi divieti che regolamentano l'accesso all'Area B di Milano. Le nuove regole limitano l'ingresso nel centro città ai veicoli più inquinanti nelle ore centrali della giornata.

L'Area B è la zona a traffico limitato (Ztl) che comprende gran parte del territorio del comune di Milano ed è attiva dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30, festivi esclusi. Per gli automobilisti che trasgrediscono i divieti le sanzioni sono salate: si va da una multa che varia tra i 163 e i 658 euro fino alla sospensione della patente in caso di recidiva.

Le telecamere, poste nei 186 varchi d'accesso di Area B, rilevano solamente le targhe dei veicoli in entrata, ma la disciplina vieta qualsiasi movimento ad eccezione della sosta. In caso il veicolo non rispetti i requisiti per l'accesso, il sistema genera la contravvenzione che sarà recapitata al proprietario.

Il Comune di Milano ha previsto alcune deroghe ai divieti per i veicoli che non rispettano i requisiti minimi per accedere in Area B. Tra queste c'è Move-In, la scatola nera che permette, in base alla classe ambientale del veicolo, di percorrere un numero predefinito di chilometri all'anno all'interno della zona a traffico limitato, senza incorrere in sanzioni.

A quanto ammontano le multe in Area B a Milano per i veicoli non ammessi

Con l'introduzione dei nuovi divieti, dall'1 ottobre i seguenti veicoli non possono più accedere in Area B:

Euro 2 benzina;

Euro 4 diesel senza FAP;

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore;

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km;

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro il 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4;

Euro 5 diesel.

Gli automobilisti che non usufruiscono delle deroghe previste dal Comune di Milano vanno incontro a sanzioni. Chi entra per la prima volta in Area B senza rispettare i requisiti d'ingresso incorre in una multa compresa tra 163 e 658 euro.

Quando scattano le sanzioni in Area B a Milano

Transitare sotto un varco d'accesso di Area B senza rispettare i requisiti ambientali fa scattare la sanzione. Il sistema di telecamere posto nei varchi d'accesso rileva solamente le targhe dei veicoli in entrata, tuttavia la disciplina vieta non solo il transito ai varchi ma anche la circolazione dinamica, ovvero il movimento del veicolo, all'interno di Area B e verso l'esterno.

Per circolazione dinamica, come definito dall'articolo 3 del Nuovo Codice della Strada, si intendono tutte le azioni compiute con il veicolo, come la marcia e la fermata, ad eccezione della sosta, che è sempre possibile all'interno della ztl.

Quando si rischia la sospensione della patente

In caso di recidiva la sanzione si fa più salata. La sospensione della patente scatta nel caso in cui il conducente commetta una seconda volta l'infrazione entro due anni dalla prima.

Per coloro che nello stesso biennio transitano nuovamente sotto le telecamere di Area B con un veicolo che non rispetta i requisiti di accesso, è prevista la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.