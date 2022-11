Area B, il Comune di Milano corregge il provvedimento: ecco cosa cambierà Le ultime correzioni di Area B, dopo le proteste. Tra questi l’aumento delle giornate d’ingresso per i redditi più bassi, deroghe per chi non ha ancora ricevuto l’automobile nuova, agevolazioni per chi utilizza parcheggi di interscambio.

Si è mostrato sempre inflessibile Beppe Sala sul nuovo provvedimento comunale di Area B, la macro zona a traffico limitato che impedisce l'accesso nella città di Milano per i veicoli più inquinanti. L'unico, debole spiraglio l'aveva aperto un mesetto fa dopo tante proteste provenienti da parecchie categorie, dai pendolari alle forze dell'ordine: "Sì a un tavolo per le deroghe", aveva dichiarato. "Sono disponibile a parlarne".

Ecco fatto. Arrivano prontamente ulteriori norme per "correggere" Area B, come l'aumento delle giornate d'ingresso per i redditi più bassi, deroghe per chi non ha ancora ricevuto l'auto acquistata, agevolazioni per chi utilizza parcheggi di interscambio e car pooling. Ecco nel dettaglio i nuovi provvedimenti, validi per chiunque (residenti a Milano e non) e ufficialmente in vigore dalla fine dell'anno.

Le nuove modifiche all'Area B di Milano

Innanzitutto, sarà possibile chiedere una deroga alla circolazione del proprio veicolo diesel Euro 5 per i proprietari che abbiano sottoscritto (o sottoscriveranno entro il 31 marzo 2023) un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo. Il veicolo Euro 5 potrà continuare a circolare fino all’arrivo della nuova auto, anche se comunque non oltre il 30 settembre 2023. Provvedimento valido anche per taxi e autobus Euro 4 del trasporto pubblico locale.

I proprietari di un diesel Euro 5 in possesso di abbonamento annuale o mensile a uno dei parcheggi di interscambio di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo potranno poi accedere liberamente ad Area B fino al 30 settembre 2023. Stessa data limite anche per chi utilizza un mezzo inquinante come veicolo per il car pooling.

La nuova deroga per i redditi più bassi

Infine, per i possessori di diesel Euro 5 con un Isee inferiore a 20mila euro, il Comune di Milano prevederà delle "giornate bonus" di tolleranza: una maggiorazione di 20 giornate di ingresso in Area B, che si aggiungono alle 50 già previste.