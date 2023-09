Area B e Area C Milano, nuove regole dal 2 ottobre 2023: cosa cambia e per chi Dal 2 ottobre aumenteranno le restrizioni per coloro che utilizzano veicoli inquinanti per accedere al centro di Milano attraversando l’Area C. Per i mezzi pesanti che vorranno accedere in Area B scatterà l’obbligo di installare i sensori per l’angolo cieco.

A cura di Fabio Pellaco

Dal 2 ottobre cambiano le regole per chi vuole entrare con automobili e camion nel centro di Milano. È in arrivo l'estensione del divieto di accesso in Area C ad altre categorie di veicoli inquinanti e l'obbligo per i mezzi pesanti che accedono in Area B di dotarsi del sensore per l'angolo cieco. Queste decisioni sono inserite nel piano comunale anti-smog per limitare l'inquinamento cittadino dopo lo sforamento delle soglie di qualità dell'aria, in particolare quelle relative al Pm10 e per maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada più deboli, come pedoni e ciclisti.

L'Area B è la zona a traffico limitato (Ztl) che comprende gran parte del territorio del comune di Milano. In Area B è vietato l'accesso e la circolazione per i veicoli più inquinanti e per quelli con lunghezza superiore ai 12 metri che trasportano merci. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 19:30, festivi esclusi.

L'Area C di Milano è la Ztl che coincide con la Cerchia dei Bastioni. Area C comprende diverse strade nel centro storico della città, nelle quali è vietato l'ingresso per alcune tipologie di veicoli. È attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30: non è attiva il sabato e nei giorni festivi.

Cosa cambia dal 2 ottobre 2023 nell'Area C di Milano

Per quanto riguarda Area C, a partire dal prossimo 2 ottobre sarà vietato l'accesso agli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus con alimentazione:

Euro 2 benzinaEuro 0-4 diesel con FAPEuro 5 dieselEuro 5 diesel senza FAP e con FAP e particolato > 0,01 g/kWh (classe inferiore a Euro 6).

Rimarranno invariati i divieti per le automobili per il trasporto persone. Inoltre, a partire dal prossimo 30 ottobre 2023, il ticket per l'ingresso in Area C passerà dai 5 euro attuali a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passerà da 3 a 4,50 euro. I ticket cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online entro il 29 ottobre 2024, senza alcun sovrapprezzo. Per l'anno 2023, per i residenti, a partire dal 43° ingresso, il ticket sarà di 3 euro.

Obbligo di sensore per l'angolo cieco nell'Area B di Milano

A partire dal 2 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì dei giorni feriali, dalle 7.30 alle 19.30, i mezzi pesanti potranno circolare in Area B solo se dotati di sistemi di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti sia in prossimità della parte anteriore del veicolo sia sul lato del marciapiede e di emettere un segnale di allerta, nonché dell'apposito adesivo che segnala il pericolo dovuto all'angolo cieco.

Questi i veicoli interessati dall'obbligo:

veicoli M3 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere e massa massima superiore a 5 tonnellate)

veicoli N3 (destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate).

Per tutti i mezzi pesanti e furgoni (veicoli delle categorie M2, N2, M3 e N3) scatterà l'obbligo di apporre l'adesivo per la segnalazione della presenza dell'angolo cieco.

I proprietari dei veicoli in possesso di un contratto di acquisto relativo ad apparecchiature funzionali al rilevamento della presenza di ostacoli in prossimità del veicolo potranno circolare fino all'installazione del dispositivo e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Per quest'anno non è prevista l'entrata in vigore di nuovi divieti ambientali in Area B.