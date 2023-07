Area C passerà da 5 a 7,50 euro e si pagherà anche nel weekend La giunta del sindaco Giuseppe Sala è al lavoro sugli ultimi particolari del pacchetto mobilità di Milano: sicuro è che il ticket dell’area C subirà un aumento, da 5 a 7,50 euro.

A cura di Giorgia Venturini

Sembra ormai tutto confermato: la giunta del sindaco Giuseppe Sala è al lavoro sugli ultimi particolari del pacchetto mobilità di Milano che vede come principale cambiamento l'aumento del costo dell'ingresso nell'area C. Non ci sono più dubbi dunque che il ticket passerà da 5 euro a 7,50 euro.

Ma non sarebbe l'unico cambiamento in vista per la centralissima area del capoluogo milanese: oltre all'aumento dei costi ci sarebbe anche l'estensione degli ingressi a pagamento anche al sabato o alla domenica. Ovvero ad oggi l'ingresso a pagamento nell'area C è previsto solo dalle 7.30 alle 19.30 garantendo invece l'entrata gratis durante il fine settimana. Secondo i cambiamenti previsti dalla nuova giunta però l'area C potrebbe diventare a pagamento anche il sabato e la domenica. La giunta però non conferma (per ora) un ticket per l'area B che resterebbe quindi gratuita.

Cosa cambia per i residenti dei Bastioni

Sorprese anche per i residenti dei Bastioni che oggi possono contare su 40 entrate gratuite. Una volta esaurite scatta la tariffa di 2 euro per ogni ulteriore ingresso. Il pacchetto mobilità prevede l'aumento anche per questo ticket: da 2 potrebbe passare a 3 euro. Sarebbe ancora tutto da decidere per quanto riguarda le auto di servizio che attualmente pagano 3 euro per ogni ingresso. Così come per i veicoli adibiti a NCC, la cui tariffa varia a seconda della lunghezza del mezzo.

Cambio delle fasce orarie delle strisce blu

La giunta sarebbe al lavoro anche per capire eventuali modifiche sulla sosta auto sulle strisce blu. Tra i possibili cambiamenti quello di modificare la fascia oraria a pagamento, così come estendere le strisce blu anche ai quartieri periferici. Su questo punto però sono attesi chiarimenti nei prossimi giorni.