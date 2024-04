video suggerito

Si perde nella piazza del paese e viene adescata da un pedofilo 19enne: abusata bimba di 5 anni Una bambina di cinque anni è stata abusata da un ragazzo di 19 anni in una piazza del paese Bassa bresciana. La piccola era con i genitori quando, a un certo punto, è sfuggita al loro controllo. I carabinieri l’hanno poi ritrovata con un giovane praticamente nudo che la stava abbracciando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella serata di sabato 27 aprile una bambina di cinque anni è stata abusata da un ragazzo di 19 anni in una piazza del paese Bassa bresciana. A darne notizia è il quotidiano Il Giornale di Brescia. La piccola era con i genitori quando, a un certo punto, è sfuggita al loro controllo. La coppia l'ha poi ritrovata con un giovane praticamente nudo che la stava abbracciando.

La dinamica dell'abuso

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la famiglia – di origine straniera -, poco prima delle 20, si trovava nella piazza principale del paese. A un certo punto, la piccola è scappata. I genitori hanno iniziato a cercarla chiedendo ai passanti. Non trovandola, hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia, che si trovava in zona, l'ha rintracciata: era su una scalinata, in una zona appartata, con i pantaloni abbassati. Con lei, c'era un ragazzo di 19 anni che era praticamente nudo ed era abbracciato a lei.

L'arresto del 19enne e il sequestro del cellulare

È stato immediatamente arrestato in flagranza di reato: dovrà rispondere di violenza sessuale su minore. Il pubblico ministero di Brescia ha disposto il trasferimento in carcere per il rischio di reiterazione del reato. La bimba è stata invece affidata ai genitori e successivamente accompagnata in ospedale: i medici non hanno riscontrato lesioni evidenti. Potrebbe essersi trattato di un palpeggiamento. Dagli accertamenti è emerso che è originario di Brescia ed è incensurato. È stato sequestrato il suo cellulare, per verificare la presenza di materiale pedopornografico. Nel frattempo per la famiglia è stato messo a disposizione un supporto psicologico.