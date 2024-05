video suggerito

Bambina di 5 anni abusata da un 19enne, i genitori della piccola lo conoscevano Per il 19enne, arrestato per violenza sessuale ai danni di una bambina di 5 anni, sono stati disposti gli arresti domiciliari. I genitori della piccola e il ragazzo abitano nella stessa via. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

(Immagine di repertorio)

I genitori della bambina di 5 anni conoscevano il ragazzo 19enne che ha abusato di lei. Sapevano chi era, anche se non c'erano mai state frequentazioni. La famiglia e il giovane abitano nella stessa via del paese della Bassa bresciana in cui è avvenuto l'abuso nella serata di sabato 27 aprile. Il 19enne è stato colto in flagrante mentre era in atteggiamenti intimi con la piccola nelle scale di un parco vicino alle rispettive abitazioni. Per lui, sono stati disposti gli arresti domiciliari.

La ricostruzione della terribile vicenda ai danni della bambina

Stando a quanto ricostruito fino ad oggi, la bambina (di origine straniera) si trovava in un parco vicino casa con i genitori, intorno alle 20 di sera di sabato 27 aprile. Mamma e papà si erano allontanati per alcuni minuti assicurandosi che le persone presenti vigilassero sulla piccola. Sembra che tra queste ci fosse anche il 19enne accusato, in seguito, di violenza sessuale.

Il giovane si sarebbe appartato con la bambina lungo una scala all'interno del parco. Le avrebbe abbassato i pantaloni e si sarebbe spogliato anche lui. Quando è stato trovato dai genitori della piccola, pare avesse già allungato le mani. Avvisati i carabinieri, il giovane è stato arrestato e ha passato tre notti in carcere, fino alla misura cautelare disposta oggi, giovedì 2 maggio, dal giudice: gli arresti domiciliari.

Arresti domiciliari per il 19enne accusato di violenza sessuale

I carabinieri di Brescia hanno fatto sapere che la circostanza è stata molto rapida: sono stati avvisati, la volante è arrivata immediatamente e il giovane, colto il flagrante, non ha opposto resistenza. È stato arrestato per violenza sessuale su minore. Oggi, il giudice del Tribunale di Brescia ha convalidato l'arresto e ha disposto nei confronti del 19enne gli arresti domiciliari.