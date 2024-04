video suggerito

Bambina di due anni beve la candeggina in casa: ricoverata d’urgenza in ospedale La piccola era stata portata in ospedale a Lodi dai genitori: si erano accorti che aveva appena bevuto della candeggina nella cucina di casa. Ora si trova ricoverata al Policlinico di Pavia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stata ricoverata d'urgenza al Policlinico di Pavia la bambina di due anni che la scorsa domenica 28 aprile è stata portata dai genitori all'ospedale Maggiore di Lodi: i due si erano accorti troppo tardi che la loro piccola aveva ingerito della candeggina nella cucina di casa. Lo riporta il quotidiano locale Il Cittadino.

Una pratica pericolosissima, che secondo quanto conferma il Centro Antiveleni Maugeri di Pavia è in grado di esporre chi beve erroneamente prodotti per la casa a conseguenze anche gravissime, come lesioni permanenti a mucose, gola ed esofago. Quello che è recentemente accaduto a una 51enne di Milano, a cui nella serata di sabato 27 aprile è stato servito un calice di detersivo per lavastoviglie al posto del vino bianco: la titolare del ristorante, una tavola calda cinese in zona Bande Nere, aveva versato il componente chimico in una bottiglia di vetro vuota, vicina a quelle del vino per il servizio.

La cliente, al momento, si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Carlo di Milano. "Ma questi incidenti avvengono più frequentemente di quanto si pensi, specialmente in ambito domestico", ha avvertito il dottor Carlo Locatelli, direttore del Centro Antiveleni di Pavia.