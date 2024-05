video suggerito

Si tuffa nel fiume e viene portato via dalla corrente: muore un ragazzo di 16 anni Un ragazzo di 16 anni è stato recuperato dalle acque del fiume Adda a Medolago, in provincia di Bergamo. Purtroppo i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

A cura di Giorgia Venturini

Terribile scoperta nel pomeriggio di oggi domenica 12 maggio a Medolago, in provincia di Bergamo. Qui il corpo di un ragazzo di 16 anni è stato recuperato dalle acque del fiume Adda. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire. Tra le ipotesi quella che il giovane si fosse tuffato nel fiume senza più riuscire a uscire: sarebbe infatti stato trascinato dalla corrente senza più riuscire a tornare a riva.

Poco tempo dopo è stato lanciato l'allarme al numero unico delle emergenze: in campo si sono attivati i vigili del fuoco con i sommozzatori. Mentre è decollato l’elicottero del Reparto Volo Lombardia. In pochi minuti è stato individuato il giovane ma per lui purtroppo tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Ora si procederà con tutti gli accertamenti del caso per capire con esattezza cosa sua accaduto.