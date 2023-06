Area C da 5 a 7 euro e un ticket anche per Area B: le proposte del Comune di Milano La prossima settimana la giunta di Milano potrebbe approvare il “pacchetto mobilità” con molti cambiamenti per gli automobilisti: ecco cosa potrebbe cambiare.

Sarebbe in via di approvazione il "pacchetto mobilità" proposto dal Comune di Milano. L'ok definitivo potrebbe già arrivare dalla giunta la prossima settimana. Certo è che se passasse non sarebbero pochi i cambiamenti per gli automobilisti milanesi: primo tra tutti aumenterebbero i costi di ingresso nell'area C e potrebbero essere confermato anche il ticket per l'area B, ora invece gratuita.

Aumento del biglietto dell'area C

La giunta di Palazzo Marino potrebbe attivare presto alcune decisioni in campo di viabilità. Prima tra tutte l'aumento del biglietto dell'area C: il costo attuale di 5 euro potrebbe passare a 7 euro. Un aumento di due euro che potrebbe non essere gradito dagli automobilisti.

L'area C di Milano è una zona a traffico limitato che coincide con la Ztl Cerchia dei Bastioni e delimitata da 43 varchi elettronici: prevede tutta la zona centralissima della città. L'Area C è attiva dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30: non è attiva il sabato e nei giorni festivi. Bisogna vedere se cambierà anche il costo dei residenti: per ora oggi il ticket è di 2 euro. Il pacchetto prevede anche di istituire il pagamento per i residenti in Area C del parcheggio della seconda auto.

A pagamento l'area B

Il maggior cambiamento arriverà per l'area B. Al momento l'accesso è gratuito: il varco ora serve per bloccare l'accesso ai mezzi più inquinanti ma tra qualche mese potrebbe diventare anche a pagamento. E forse con lo stesso costo dell'area C. Altre misure che potrebbero essere adottate a breve anche quella specifica per i monopattini e l'aumento delle licenze dei taxi.