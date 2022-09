Area B Milano: orari 2022, mappa e chi può circolare L’area B di Milano prevede un divieto di accesso e circolazioni per i veicoli vecchi, che inquinano maggiormente e che superano una lunghezza di dodici metri L’area B, che comprende ben 186 varchi d’accesso, scatta il lunedì e termina il venerdì: l’orario di divieto è dalle 7.30 alle 19.30.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Che cos'è l'Area B? E il mio veicolo può o non può circolare? Sono queste le domande frequenti che molti cittadini si pongono a Milano. In risposta alla prima, basti sapere che l'area B è una zona a traffico limitato che prevede un divieto di accesso e circolazioni per alcuni veicoli. Questa limitazione scatta il lunedì e dura fino al venerdì: durante questi giorni, non è possibile accedere alle aree dalle 7.30 alle 19.30.

L'Area B comprende un'ampia parte e comprende ben 186 varchi d'accesso: coloro che non possono accedere in questa zona, sono soprattutto i veicoli più vecchi e quindi che inquinano maggiormente e quelli che superano una lunghezza di dodici metri. La decisione di istituire l'Area B nasce dal superamento di alcuni limiti di qualità dell'aria soprattutto quelli relativi al Pm 10: l'Area B, stando a quanto riportato dal Comune, interviene sul 60 per cento delle emissioni atmosferiche annue, riducendole. Qualora non venisse rispettata l'area B, si incorrerà in una sanzione che potrà essere tra i 163 e i 658 euro.

Per alcune tipologie di veicoli il Comune id Milano ha inoltre alcune deroghe ai divieti: tra questi troviamo i veicoli alimentati a gasolio euro 4: per loro l'entrata in vigore del divieto in Area B è stata posticipata all'1 ottobre 2022.

Mappa e orari dell'Area B di Milano

Come specificato all'inizio, l'area B è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 e fino alle ore 19.30. Non è quindi attiva né il sabato e né nei giorni festivi. Questa zona, comprende gran parte del territorio cittadino. In totale sono presenti ben 186 varchi d'accesso e il Comune di Milano, a tal proposito, ha dedicato sul sito una mappa che consente di individuarli.

Mappa e varchi dell’Area B a Milano"

Chi può circolare in Area B a Milano

Solo alcuni veicoli possono circolare all'interno dell'Area B. Tra quelli adibiti per le persone potranno circolare i veicoli Euro 5 e 6 benzina GPL, metano, bifuel, ibride ed elettriche. Tra gli autoveicoli che trasportano cose potranno accedere i veicoli euro 5 ed euro 6 benzina e i gpl, metano, bifuel, ibridi ed elettrici.

Tra i ciclomotori e motoveicoli, possono circolare quelli a due tempi di classe Euro 5, a benzina 4 tempi di classe Euro 4 e Euro 5. Tra gli altri veicoli, troviamo: i velocipedi senza obbligo di registrazione, le ambulanze senza obbligo di registrazione perché sono riconoscibili grazie alla targa, i veicoli delle Forze Armate e quindi della polizia, della Locale, dei Vigili del fuoco. Con loro anche quelle della Croce Rossa, degli Ospedali, di Ats o ancora della Protezione civile.

Ancora tra coloro che possono accedere ci sono i veicoli con il contrassegno disabili sia rilasciato dal Comune di Milano (il titolare deve essere a bordo) che quelli, il cui contrassegno è stato rilasciato fuori Milano. In questo caso, la targa deve essere comunicata prima dell'utilizzo attraverso la registrazione obbligatoria. Ancora i veicoli che sono adibiti per i trasporti specifici per il trasporto di disabili motori: anche in questo caso bisogna registrarsi al servizio online, come previsto dal sito del Comune di Milano. Infine i veicoli di proprietà o in uso esclusivo a Enti riconosciuti dal Comune di Milano o da altre istituzioni che agiscono nel settore dell'assistenza socio sanitaria che devono espletare prestazioni gratuite di pronto soccorso e di assistenza pubblico. Anche in questo caso bisognerà registrarsi al servizio online Area B.

Veicoli non ammessi in Area B a Milano

Tra i veicoli non ammessi, per il trasporto di persone troviamo:

Euro 0, 1 benzina

Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza FAP

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 3 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km o senza valore

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2, 3

Euro 0, 1, 2, 3 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Entro l'1 ottobre 2022, il divieto sarà esteso anche:

Euro 2 benzina

Euro 4 diesel senza FAP

Euro 4 diesel con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km o senza valore

Euro 3, 4 diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione <= 0,0045 g/km

Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con FAP after-market installato entro 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 4 diesel con FAP after-market installato dopo 31/12/2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4

Euro 5 diesel

Tra gli autoveicoli che trasportano cose, troviamo invece:

Euro 0, 1 benzina

Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) senza FAP

Euro 0, I, II, III diesel pesanti (N2-N3) senza FAP

Euro 3 diesel leggeri con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

Euro III diesel pesanti (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

Euro 3 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

Euro III pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4

Euro 0, I, II, III pesanti (N2-N3) con FAP after-market con classe massa particolato inferiore a Euro IV

Euro 0, 1, 2, 3 leggeri (N1) diesel e Euro 0, I, II, III (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30/04/2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 – IV

a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,1,2,3 Euro I,II,III

Anche in questo caso, dall'1 ottobre 2022 scatteranno nuovi divieti per:

Euro 4 leggeri diesel (N1) e Euro IV pesanti (N2-N3) senza FAP

Euro 4 leggeri diesel (N1) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km

Euro IV pesanti diesel (N2-N3) con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

Euro 4 leggeri (N1) diesel e Euro IV (N2-N3) con FAP after-market installato dopo 30.04.2019 e con classe massa particolato pari almeno a Euro 4 – IV

Per quanto riguarda gli autobus, i divieti interessano solo i veicoli:

M2, M3 benzina di classe Euro 0, I

M3 TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP

M2, M3 non TPL diesel di classe Euro 0, I, II senza FAP

M2, M3 diesel di classe Euro III senza FAP

M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,02 g/kWh oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

M2, M3 Euro III diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh

M2, M3 Euro 0, I, II, III diesel con FAP after-market, installato dopo 31/12/2018, con classe massa particolato inferiore a Euro IV

M2, M3 a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0,I,II,III

Anche per questa categoria, dall'1 ottobre 2022 scatteranno i divieti per

M2, M3 diesel di classe Euro IV senza FAP

M2, M3 Euro IV diesel con FAP di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,01 g/kWh oppure senza valore (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)

M2, M3 Euro IV diesel con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e con classe massa particolato pari almeno a Euro IV

Infine per i ciclomotori e motoveicoli, il divieto in vigore vale per quelli a due tempi Euro 0, 1 e per quelli a gasolio Euro 0,1.