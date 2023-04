Aumentano le auto in giro per Milano, i Verdi: “Area B è inefficace” “Area B non serve a niente”, e i Verdi milanesi puntano il dito contro la misura antismog tanto voluta dal sindaco Beppe Sala. “La media degli ingressi giornalieri è addirittura aumentata, gli ingressi a marzo sono circa 50 mila in più rispetto a febbraio”

Area B Milano (foto da Facebook)

"Area B non serve a niente", e i Verdi milanesi puntano il dito contro la misura anti traffico e smog tanto voluta dal sindaco Beppe Sala.

"A marzo, rispetto a febbraio, la media degli ingressi giornalieri è aumentata di oltre 50 mila automobili anziché diminuire. Questo significa che Area B non è efficace", le parole del capogruppo in consiglio comunale Carlo Monguzzi, esponente a Palazzo Marino della lista Europa Verde.

Fuoco amico. "Dopo sei mesi dovrebbe esserci almeno un trend di riduzione più o meno forte, invece si vede il contrario. Dunque bisogna riprendere in mano il tema, lavorare con un’analisi approfondita, e in base a questa cercare dei correttivi".

Il periodo peggiore? L’ultima settimana di marzo 2023, quando in Area B sono entrate 68 mila auto in più rispetto alla settimana corrispondente di febbraio.

Nessun impatto sul traffico a Milano

Insomma, la misura invocata dal sindaco (e imposta tra tantissime polemiche, giunte da ogni dove) non evidenzia nessun reale impatto nella riduzione delle automobili in entrata, ma solo costi sociali (cambi di auto e installazione dei sistemi Move-In) che l’autunno scorso hanno costretto molti milanesi dell’hinterland e molti pendolari a spese aggiuntive.

Che fare, dunque? Il primo cittadino, già da tempo, sul tema si è sicuramente ammorbidito. "Sì a un tavolo per eventuali deroghe", aveva già dichiarato nel novembre scorso, abbandonando il punto tenuto per mesi e mesi. "Sono disponibile a riparlarne".

La prima deroga: per i proprietari di un veicolo Euro5 che avessero sottoscritto entro il 31 marzo 2023 un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine a fronte della rottamazione del vecchio mezzo.

Cosa prevede Area B a Milano

L’Area B di Milano è una zona a traffico limitato che coincide con gran parte del territorio della città. È attiva dalle 07.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì, e vieta l'ingresso in città ai veicoli più inquinanti: qui l'elenco completo delle tipologie fuori legge.

Al contrario della zona a traffico limitato Area C, che delimita il perimetro della cerchia dei Bastioni di Milano, non è soggetta al pagamento di un ticket d'accesso. Per chi non rispetta il regolamento è prevista una multa dai 163 ai 658 euro.