I Verdi smentiscono Sala sul successo di Area B: perché i dati del Comune sarebbero falsati Il Comune presenta i nuovi dati sugli accessi in Area B nel primo trimestre del 2023, segnalando una riduzione delle auto del 4,3 per cento. L’assessore Censi è un successo, ma il consigliere dei Verdi Carlo Monguzzi attacca: “Non tenete conto dei 200 mila ingressi che ci sono prima delle 7.30 e dopo le 19.30”.

Carlo Monguzzi è un consigliere di maggioranza nel Consiglio comunale di Milano. Ma non ci sta a farsi "prendere in giro" dalla giunta che sostiene, quella guidata da Beppe Sala. Il terreno dello scontro, questa volta, è la valutazione sull'utilità di Area B. La squadra del sindaco presenta i nuovi dati sugli accessi che dimostrerebbero il successo dell'iniziativa, ma Monguzzi definisce quella riunione "imbarazzante", perché secondo lui quei dati sono falsati.

Gli accessi in Area B secondo il Comune

Secondo il Comune, da gennaio a marzo di quest'anno gli accessi in Area B si sarebbero ridotti del 4,3 per cento rispetto all’ultimo trimestre del 2022. Nel primo trimestre del 2023, infatti, la media giornaliera degli accessi sarebbe di 384.875 veicoli.

Il sindaco Sala, che recentemente è stato accusato di fare solo propaganda sull'ambiente anche dal comico Giovanni Storti, lascia commentare i dati all'Assessora alla Mobilità. "Area B – dichiara Arianna Censi – è nata con lo scopo di ridurre progressivamente l’ingresso in città di veicoli inquinanti e su questa base va valutata per la sua efficacia. Per noi è ovviamente un successo".

La replica dei Verdi

Il consigliere Monguzzi, che non è esponente dell'opposizione ma appoggia la giunta di Sala, contesta però questi dati che, a suo parere, sarebbero falsati, in quanto "la diminuzione (degli accessi, Ndr) è riferita alla fascia oraria 7.30 – 10.30 e clamorosamente non tiene conto dei 200 mila ingressi che ci sono prima delle 7.30 e dopo le 19.30 e si tratta di veicoli che inquinano almeno quanto gli altri".

Poi Monguzzi attacca ancora più duramente: "I tecnici hanno poi confermato le informazioni che avevo dato nei giorni scorsi e che cioè tra marzo e febbraio, dal lunedì al venerdì e per le 24 ore, gli ingressi sono aumentati di 50 mila al giorno".