Le auto del Comune di Milano non rispettano i divieti dell’Area B ma circolano lo stesso Mentre il Comune di Milano ha vietato ai cittadini l’uso dei veicoli inquinanti, continuano a circolare auto della polizia locale e bus non a norma Area B.

A cura di Simone Giancristofaro

Dal 1 ottobre 2022 a Milano è in vigore Area B, il provvedimento che vieta l'ingresso in città dei veicoli più inquinanti, fino a diesel Euro 5 e benzina Euro 2. Nonostante il divieto, grazie ad alcune deroghe, continuano a circolare mezzi inquinanti, come le jeep dei militari o i mezzi dei vigili del fuoco.

Questi però non sono direttamente riconducibili al Comune di Milano, discorso diverso invece per alcuni mezzi della polizia locale e per i vecchi autobus, "quelli arancioni" come ci racconta un autista ATM, che l'amministrazione comunale potrebbe, e dovrebbe, invece sostituire.

Così, un diesel Euro 4 è vietato in città se appartiene a un cittadino milanese ma può circolare se è invece della polizia locale.

Leggi anche Area B, anche le auto della polizia locale e i bus del Comune di Milano sono fuori legge

La petizione contro Area B

Con l'entrata in vigore di Area B è partita una petizione online per bloccare il provvedimento, grazie all'attività di una pagina Facebook "Stop Area B", tra i cui promotori c'è l'ex consigliere comunale di Forza Italia Fabrizio De Pasquale che ai microfoni di Fanpage.it definisce la misura di Area B sbagliata, soprattutto per il tempismo dell'entrata in vigore, un momento di crisi economica per i rincari energetici con i cittadini più in difficoltà impossibilitati a cambiare macchina.

"C'è malcontento – spiega De Pasquale – verso una misura sbagliata adottata in un momento sbagliato, colpisce solo una parte del problema delle emissioni" mentre bisognerebbe intervenire sui riscaldamenti di abitazioni e uffici e semmai potenziare il sistema dei trasporti pubblici per poi togliere le auto dal traffico cittadino.

Secondo De Pasquale ci sarebbero 350 autobus di ATM non a norma Area B, che circolerebbero solo grazie a un filtro antiparticolato. Filtro però che funziona solo se i mezzi percorrono la strada con andatura costante e sostenuta, condizione che però si scontra con il traffico stop and go della città.

"L'incaz*atura della gente aumenta"

Mentre giriamo Milano per trovare i bus e le macchine della polizia locale non a norma, incontriamo un vigile urbano, vicino alla Stazione Centrale. Il vigile ci racconta che la macchina in dotazione è un diesel Euro 4, "un'ottima auto" ci dice, che però se fosse di un signor Mario Rossi infrangerebbe i divieti di Area B.

"Non è tanto vecchia" sostiene il vigile ma quando gli facciamo notare che non rispetta Area B ci risponde che non è un suo problema e che l'amministrazione dovrebbe sostituire i mezzi inquinanti.

Per De Pasquale le deroghe ai mezzi del Comune sono "incredibili" perché il Comune usa due pesi e due misure "e non è stato capace di organizzare una transizione ecologica con i suoi mezzi, quindi il Comune che chiede ai cittadini di rinnovare l'auto è il primo a non farlo".