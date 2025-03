video suggerito

Colpito da un arresto cardiaco mentre lavora, morto un operaio di 70 anni: chi era Franco Cordioli Franco Cordioli è un operaio di 70 anni che ha avuto un arresto cardiaco mentre stava lavorando in un’azienda agricola in provincia di Mantova. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 25 marzo, un operaio di 70 anni ha avuto un arresto cardiocircolatorio mentre stava lavorando in un'azienda agricola a Roverbella, un comune che si trova in provincia di Mantova. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio.

La dinamica

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio è avvenuto alle 6.50 e all'interno dell'azienda agricola "Marconi vivai" che si trova lungo la strada Levata numero 9. Il dipendente, Franco Cordioli, avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio mentre stava lavorando. Le persone presenti hanno subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuta la segnalazione, ha inviato i medici e i paramedici del 118.

La vittima si chiamava Franco Cordioli

Gli operatori sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare: gli operatori non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Roverbella e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute che hanno svolto tutti i rilievi del caso. Nelle prossime ore potrebbero esserci più dettagli sulla vicenda. Per il momento si sa che la vittima si chiamava Franco Cordioli, aveva 70 anni ed era residente a Valeggio sul Mincio.