video suggerito

Colpisce alla testa con una pistola il nuovo compagno della ex fidanzata: arrestato un 24enne Un ragazzo di 24 anni ha aggredito con la canna della pistola il nuovo compagno della ex fidanzata: scatta un decreto di allontanamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Foto di repertorio)

Ha aggredito con la canna della pistola il nuovo compagno della ex fidanzata mentre la coppia stava passeggiando in centro a Pavia. Stando alla dinamica di quanto accaduto, un 24enne di origini dominicane ha visto la ex insieme al fidanzato camminare insieme così si è subito avvicinato e tra i tre è scoppiato un diverbio. Alla fine il giovane ha aggredito l'uomo colpendolo alla nuca con una pistola: l'arma si è poi scoperta essere di giocattolo ma era sprovvista del tappo rosso.

Il giovane è stato fermato dalla polizia che nei suoi confronti ha notificato un decreto di allontanamento dalla sua ex e dai luoghi da lei frequentati. Inoltre il 24enne dovrà indossare per forza il braccialetto elettronico: la misura cautelare è stata eseguita dalla squadra mobile della Questura di Pavia. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che la donna già in passato aveva subito maltrattamenti dal suo ex compagno. Il 24enne non accettava la fine della loro relazione.