Insegue la ex compagna in auto con i figli piccoli e la minaccia con un coltello: 20enne arrestato Una donna è stata inseguita e minacciata dal suo ex per le strade di Vigevano (Pavia). Dopo averla speronata con l'auto, l'avrebbe minacciata con un coltello serramanico.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 20enne di Vigevano (in provincia di Pavia) è stato arrestato dei carabinieri dopo aver inseguito e minacciato l'ex compagna per le vie della città. Stando a quanto ricostruito, il giovane l'avrebbe incrociata per caso nel pomeriggio di sabato 24 agosto mentre si trovava a bordo della sua auto con i suoi due figli minorenni. Dopo averla inseguita e tamponata più volte, le avrebbe puntato contro un coltello serramanico prima di fuggire. Condotto nella camera di sicurezza della caserma, nelle prossime ore si terrà l'udienza di convalida nel Tribunale di Pavia.

L'inseguimento per le vie di Vigevano

La coppia si era lasciata ormai da qualche tempo, ma il 20enne non avrebbe mai accettato la fine della loro relazione. Non è chiaro se si sono verificati altri episodi di stalking o maltrattamenti prima del 24 agosto. Il 20enne stava girando per le strade di Vigevano a bordo della sua auto quando ha incontrato, probabilmente per caso, l'ex nella sua macchina insieme ai suoi due figli minorenni.

A quel punto sarebbe iniziato l'inseguimento in mezzo al traffico, con il 20enne che avrebbe tentato più volte di speronare l'auto della ex. In seguito a un tamponamento, la donna si è ritrovata costretta a spegnere il motore e fermarsi.

Le minacce con il coltello e l'arresto

Approfittando del momento, il 20enne sarebbe sceso dal veicolo brandendo un coltello a serramanico che portava con sé e avvicinandosi all'ex compagna con fare minacciosa. La donna è riuscita a disarmarlo, a chiudersi dentro l'abitacolo insieme ai bambini e a chiamare i carabinieri.

Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Vigevano. Il 20enne se n'era già andato, ma lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione. Dichiarato in arresto, l'arma è stata sequestrata e il giovane è stato condotto nella camera di sicurezza della caserma dove deve rimanere fino all'udienza di convalida dell'arresto.