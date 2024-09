video suggerito

Litiga con la madre e poi le lancia coltelli contro: arrestato ventenne Un ragazzo di vent'anni è stato arrestato perché accusato di aver picchiato e minacciato la madre. In un'occasione le avrebbe lanciato contro alcuni coltelli.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di giovedì 29 agosto i carabinieri della stazione di Guidizzolo (Mantova) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di vent'anni. Il giovane avrebbe minacciato, insultato e picchiato la madre per diversi mesi. Durante l'ultimo episodio, le avrebbe lanciato contro alcuni coltelli. Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite.

Il ventenne è residente in un paese dell'Alto Mantovano. Dovrà rispondere delle accuse di minacce aggravate, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Già l'anno scorso era stato indagato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e percosse. Nonostante questo ha continuato a essere violento con la madre. Lo scorso 10 agosto i due, che convivevano, avrebbero nuovamente litigato.

La discussione sarebbe nata per futili motivi. Dopo averla insultata e offesa, il ventenne avrebbe preso alcuni coltelli dalla cucina e glieli avrebbe puntati contro dicendo che l'avrebbe uccisa. La donna, spaventata, sarebbe corsa fuori casa per chiedere aiuto. Il ragazzo gli avrebbe poi lanciato alcuni coltelli addosso. I vicini hanno immediatamente chiamato i carabinieri.

I militari sono intervenuti immediatamente: lo hanno arrestato e portato in carcere dove resta a disposizione del magistrato che ha convalidato l'arresto.