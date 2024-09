Si droga e picchia la madre più volte: in carcere un ragazzo di 27 anni

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Un 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Monzambano, in provincia di Mantova, con l'accusa di maltrattamenti contro la madre. Il giovane si trova ora in carcere.

Nel dettaglio, il 27enne è accusato di molestie, ingiurie e violenze fisiche nei confronti della madre convivente, condotte aggravate dall'uso di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova su richiesta del pubblico ministero: il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere dove resta in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

Un arresto simile in Lombardia è successo solo pochi giorni fa. Nella giornata di giovedì 29 agosto i carabinieri della stazione di Guidizzolo (Mantova) hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un ragazzo di vent'anni. Il giovane avrebbe minacciato, insultato e picchiato la madre per diversi mesi. Nell'ultima aggressione, la più grave, il ragazzo le avrebbe lanciato contro alcuni coltelli. Fortunatamente la vittima non ha riportato ferite. Per lui si sono aperte le porte del carcere.