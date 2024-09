video suggerito

Aggredisce la madre e minaccia la nonna di bruciarle l'auto per avere i soldi della droga: in comunità un 17enne

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 17 anni italiano è finito in comunità con l'accusa di maltrattamenti contro familiari e rapina aggravata nei confronti dei parenti. La misura cautelare è scattata nel corso della mattinata del 13 settembre da parte dei carabinieri della tenenza di Cesano Maderno, in provincia di Monza e Brianza. Il giovane, rintracciato presso la propria abitazione, si trova ora in una comunità.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, più volte sotto l'effetto di sostante stupefacenti il 17enne avrebbe minacciato la madre e la nonna di far loro del male se non avessero soddisfatto le sue richieste di denaro che diventavano sempre più pressanti. Nelle occasioni più gravi, il giovane ha minacciato la nonna di dare fuoco alla sua auto e di aver aggredito anche fisicamente la madre. Le vittime erano sempre provate fisicamente e moralmente. Sapendo anche che il denaro che gli avrebbero dato sarebbe servito per comprare la droga e per giocare d'azzardo. Tutto questo andava avanti da un anno.

Le due donne si erano rivolte ai carabinieri di Cesano Maderno lo scorso luglio dopo l'ennesimo episodio violento. I militari in poco tempo hanno accertato cosa stava accadendo e hanno provveduto nei giorni scorsi ad eseguire la misura cautelare nella comunità. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Milano, valutata la gravità delle condotte poste in essere, ha accolto la richiesta del Pubblico Ministero, applicando nei confronti dell’indagato la misura cautelare del collocamento in comunità. Dove il 17enne si trova ora.