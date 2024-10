video suggerito

Prende a calci la madre per avere soldi e cocaina: i soprusi in casa andavano avanti da mesi Un 29enne di Verdello (Bergamo) è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Disoccupato e tossicodipendenze, da mesi vessava la madre con botte e insulti: i nonni, per evitare la stessa sorte, si erano trasferiti in Sicilia.

I carabinieri di Verdello (Bergamo) hanno arrestato un 29enne residente in paese per maltrattamenti in famiglia, misura emessa dal gip di Bergamo. La vittima è sua madre, con cui viveva.

Il giovane, disoccupato e tossicodipendente, aveva iniziato mesi fa a tormentare la donna con continui insulti, spesso distruggendo oggetti di casa e mobili nonostante l'intervento di altri familiari che tentavano di riportarlo alla calma, per ottenere i soldi per l'acquisto continui di alcol e cocaina. Una situazione ormai insostenibile che aveva spinto i nonni, dirimpettai del nipote, a trasferirsi fuori regione (in Sicilia) per evitare di finire bersaglio delle condotte vessatorie del 29enne, che ogni giorno li insultava e li minacciava per procurarsi soldi da investire in sostanze stupefacenti.

Ma non solo. L'indagato, al culmine di una lite, aveva di recente aggredito la madre colpendola con un violento calcio allo stomaco e costringendola a ricorrere a cure mediche. La donna aveva così formalizzato una denuncia alla stazione dei carabinieri di Verdello, ed erano state così attivate le procedure previste per i reati da codice rosso. Senza contare che negli ultimi mesi le sue persecuzioni avevano riguardato anche i vicini di casa, ai quali avrebbe rubato denaro contante e piccoli oggetti da rivendere.

La Procura della Repubblica di Bergamo, valutati tutti gli indizi raccolti, ha richiesto l’emissione della custodia cautelare in carcere al gip, che ha emesso il provvedimento. Ora il giovane si trova in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.