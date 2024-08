video suggerito

Perseguita l'ex fidanzata e accoltella il suo nuovo compagno: arrestato 29enne Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Milano perché accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e di aver accoltellato il nuovo partner della donna.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di domenica 11 agosto la polizia – coordinata dalla Procura di Milano – ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 29 anni accusato di atti persecutori. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe accoltellato il nuovo fidanzato della sua ex compagna che da tempo perseguita.

L'uomo, infatti, è già sotto procedimento penale per atti persecutori aggravati dal fatto di averli commessi nei confronti di una persona, con la quale era stato legato da una relazione. Per diverso tempo l'ha stalkerizzata tramite strumenti telematici. Lo scorso 6 agosto, invece, poco dopo le 15 avrebbe accoltellato l'attuale partner della donna. Sul posto, precisamente in via Amoretti, sono intervenuti i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso pubblico. Hanno soccorso il ferito e svolto i rilievi del caso per individuare il responsabile.

Fondamentali sono state le testimonianze del ferito, un 24enne, e della ragazza che era con lui. Mentre le forze dell'ordine proseguivano con le loro investigazioni, la vittima è stata trasferita in ospedale con una ferita all'addome e una lussazione alla spalla. È stato dimesso con una prognosi di ventuno giorni. Domenica gli agenti hanno individuato il 29enne e lo hanno trasferito in carcere con l'accusa di lesioni personali aggravate dall'uso di arma ai danni del 24enne e per atti persecutori ai danni dell'ex compagna.