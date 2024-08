video suggerito

Accoltella in strada il nuovo compagno della ex fidanzata: per giorni ha anche perseguitato la ragazza sui social Un ragazzo di 29 anni è stato arrestato per aver accoltellato il nuovo compagno della ex ragazza: era già sottoposto a un procedimento penale per stalking nei confronti della ex.

A cura di Giorgia Venturini

(Archivio)

Era lo scorso 6 agosto quando un ragazzo di 24 anni è stato coltellato da un uomo che si è scoperto poi essere l'ex compagno della sua fidanzata. Tutto è accaduto quando la nuova coppia stava passeggiando in via Amoretti a Milano: il 26enne era stato ferito gravemente, ma fortunatamente è guarito in 21 giorni. La scorsa domenica 11 agosto il responsabile dell'aggressione è stato arrestato. Era già sottoposto a un procedimento penale per stalking nei confronti della ex ragazza.

Stando alla ricostruzione dei fatti, poco dopo le 15 nel quartiere di Quarto Oggiaro la coppia stava passeggiando quando si è presentato davanti lo stesso stalker che non lasciava tregua alla ragazza su più chat social. L'aggressore ha estratto il coltello e ha colpito il 26enne all'addome provocandogli anche una lussazione alla spalla. Subito è stato lanciato l'allarme al 112: i medici dopo aver stabilizzato sul posto il 26enne lo hanno trasportato in ospedale dove i medici hanno giudicato le sue ferite guaribili in 21 giorni.

Intanto gli agenti di polizia arrivati sul posto dell'aggressione hanno raccolto tutte le testimonianze e si sono subito messi sulle tracce del ragazzo, un 29enne, che intanto si era dato alla fuga. Alla fine domenica mattina per lui si sono aperte le porte del carcere.