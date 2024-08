video suggerito

Il compagno la prende a calci e pugni, lei si difende e lo accoltella a una gamba: arrestato 22enne La polizia ha arrestato un 22enne per maltrattamenti nei confronti della compagna. Il ragazzo l’avrebbe presa a calci e pugni, ma lei la notte del 26 agosto avrebbe reagito ferendolo a una gamba con un coltello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 22enne è stato arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 26 agosto, per maltrattamenti dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Milano. Stando a quanto ricostruito, il ragazzo la notte precedente avrebbe picchiato la compagna con calci e pugni. Lei, per difendersi, lo avrebbe accoltellato a una gamba. Per questo motivo, la ragazza è stata a sua volta indagata per lesioni.

Le botte e l'accoltellamento a una gamba

L'aggressione è andata in scena intorno alle una della notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto nell'appartamento di via Bonfadini, nella periferia est di Milano, dove la coppia convive. Stando a quanto raccontato dalla ragazza, una 22enne di nazionalità colombiana, il compagno, un coetaneo di nazionalità marocchina, irregolare su territorio italiano e con precedenti di polizia, l'avrebbe picchiata con calci e pugni.

A quel punto, per difendersi, la 22enne avrebbe impugnato un coltello e l'avrebbe ferito a una coscia. A chiamare i soccorsi è stata proprio la ragazza, qualche minuto dopo le 7 del 26 agosto.

L'arresto del 22enne e le condizioni della ragazza

Il 22enne è stato trasportato in codice verde all'ospedale Policlinico. È stato sottoposto a cure mediche e, infine, dimesso con una prognosi di 15 giorni. Dopodiché, il giovane è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti e condotto nel carcere di San Vittore.

La ragazza, invece, ha rifiutato le cure mediche. Agli agenti della Questura avrebbe raccontato di altri episodi di maltrattamenti che, però, non ha mai denunciato. La 22enne risulta a sua volta indagata a piede libero per lesioni personali.