Picchia l’ex compagna e la scaraventa fuori dalla finestra dell’appartamento: arrestato 34enne Un 34enne è stato arrestato per stalking e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri di Busto Arsizio (Varese) lo hanno bloccato con il taser dopo che aveva tentato di strangolare l’ex compagna. Un paio di mesi prima, l’aveva scaraventata da una finestra al secondo piano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 34enne è stato arrestato nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 agosto dai carabinieri di Busto Arsizio (in provincia di Varese) con l'accusa di stalking e resistenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti nella casa della sua ex compagna dopo che ha provato a strangolarla e dopo aver picchiato il nuovo compagno di lei. Stando a quanto ricostruito, lo scorso 24 giugno si era verificato un altro episodio in cui il 34enne aveva buttato la donna giù da una finestra. Nella mattinata di ieri, mercoledì 28 agosto, il 34enne è comparso davanti al gip Stefano Colombo per l’udienza di convalida e si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il 34enne ha scaraventato l'ex dalla finestra

La storia del 34enne, di nazionalità marocchina, è riportata dal quotidiano La Prealpina. L'uomo aveva iniziato una relazione insieme a una 30enne nel 2021, durata fino al 2022 quando lui decise di trasferirsi in Francia. Tornato in Italia, sarebbe tornato da lei pretendendo di riprendere la storia, ma lei non ne aveva intenzione e, anzi, aveva iniziato una nuova relazione con un 46enne italiano.

Per mesi il 34enne avrebbe tormentato la 30enne con telefonate, appostamenti e minacce, fino a quando lo scorso 24 giugno è riuscito a fare irruzione in casa. Il 34enne avrebbe sferrato un colpo in faccia al 46enne che cercava di difendere la ragazza, poi avrebbe inseguito l'ex per tutto l'appartamento e, un a volta raggiunta, l'avrebbe scaraventata dalla finestra piazzata al secondo piano di una palazzina. La 30enne, trasportata d'urgenza in ospedale, era riuscita a cavarsela con qualche lesione e leggeri traumi.

L'ultima aggressione e l'arresto

Poi, ancora, la notte tra 25 e 26 agosto il 34enne sarebbe riuscito a entrare di nuovo in casa. Dopo aver picchiato il 46enne, avrebbe provato a strangolare la 30enne e le avrebbe dato anche un calcio al volto. La coppia, però, è riuscita a chiamare i carabinieri che sono intervenuti d'urgenza nell'appartamento.

All'arrivo dei militari, il 34enne si sarebbe scagliato contro di loro, al punto che hanno dovuto usare il taser per bloccarlo. Finito in carcere su disposizione della pm Martina Melita, il 34enne è comparso davanti al gip Stefano Colombo per l’udienza di convalida. Si è avvalso, però, della facoltà di non rispondere e l'arresto è stato convalidato.