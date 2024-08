video suggerito

Insegue l’ex compagna con il furgone e si schianta contro un palo a Bresso: 46enne arrestato Un 46enne si è schiantato contro un palo con il furgone a Bresso (Milano) lo scorso sabato 10 agosto. Si è scoperto che l’uomo, in evidente stato di ebbrezza, stava inseguendo l’ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 46enne è stato arrestato lo scorso sabato pomeriggio, 10 agosto, con l'accusa di stalking a Bresso (nella Città Metropolitana di Milano) dopo un incidente in piazza Immacolata. L'uomo, sotto l'effetto dell'alcol, è uscito di strada con il suo Fiat Ducato finendo contro un palo. Stando a quanto accertato dalla polizia locale e dai carabinieri, il 46enne aveva perso il controllo del mezzo mentre stava inseguendo l'ex compagna che fuggiva da lui in auto. Dalle verifiche è emersa una precedente denuncia per maltrattamenti e l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere a San Vittore.

Lo schianto contro il palo della piazza

L'episodio è avvenuto intorno alle 17 del 10 agosto. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118 in piazza Immacolata a Bresso, dove un furgone si era appena schiantato contro un palo. Alla guida c'era un 46enne, cittadino tunisino, in evidente stato di ebbrezza.

L'uomo non ha riportato gravi ferite, solo qualche trauma, e dagli accertamenti è emerso che aveva un tasso alcolemico pari a 1,97 grammi per litro di sangue (quando il limite per mettersi alla guida è di 0,5 g/L).

Leggi anche Si schianta contro un palo con la sua moto: chi è la vittima Davide Valesi

La precedente denuncia per maltrattamenti

Poco dopo, sono stati raggiunti da una donna che voleva sincerarsi delle condizioni dell'uomo. Si trattava dell'ex compagna che lo precedeva in auto. Si è scoperto che la donna stava scappando dal 46enne e che questo, alla vista di lei, le avrebbe fatto il gesto del taglio della gola.

Insieme ai carabinieri, i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti ed è emerso che il 46enne era stato già denunciato per maltrattamenti, cosa che aveva fatto scattare la procedura del codice rosso. Così, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di stalking e condotto al carcere San Vittore di Milano.