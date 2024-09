video suggerito

Spara in aria davanti al ristorante in cui lavora l’ex, fermato: le aveva anche cosparso l’auto di benzina Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato perché accusato di aver cosparso l’automobile dell’ex fidanzata con la benzina e aver sparato tre colpi d’arma da fuoco fuori dal ristorante in cui la giovane lavora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di giovedì 26 settembre un uomo è stato fermato perché accusato di aver perseguitato l'ex fidanzata nel Milanese. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'uomo avrebbe pedinato la donna, le avrebbe cosparso l'automobile di benzina senza darle fuoco e giovedì scorso si sarebbe presentato di fronte al suo ristorante.

Si sarebbe presentato al locale nella giornata di giovedì 26 settembre. Sarebbe entrato e le avrebbe chiesto di parlare, al suo rifiuto sarebbe uscito e sarebbe salito in sella a una moto guidata un amico. A quel punto, avrebbe sparato in aria tre colpi. Sono stati allertati i carabinieri di Rozzano e Corsico, entrambi comuni della provincia di Milano.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, accertare le responsabilità e ascoltare le parole della vittima. Grazie a questo lavoro, è stato possibile rintracciare il giovane: è un 21enne, coetaneo dell'ex fidanzata, che avrebbe anche diversi precedenti. È stato quindi fermato su disposizione della pubblico ministero Alessia Menegazzo. È accusato per atti persecutori, porto illegale di arma e spari in luogo pubblico.

È stato quindi trasferito in carcere a San Vittore dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa di convalida del fermo.