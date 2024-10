video suggerito

Minaccia la figlia dell’ex compagna fuori da un locale dopo aver stalkerato più volte la madre: arrestato L’aggressione è avvenuta nella serata di lunedì fuori da un noto locale di Monza. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno arrestato il 34enne che non aveva accettato la separazione dalla sua ex compagna. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nei suoi confronti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Intorno alle 22 di lunedì 14 ottobre, a Monza, è stato arrestato un 34enne che stava minacciando la figlia della sua ex compagna che si trovava con il fidanzato all'esterno di un locale. Negli ultimi mesi, il malvivente non aveva accettato la separazione voluta dalla donna e per questo aveva messo in atto un'intensa attività di stalking. Dopo l'episodio di lunedì sera è stato tratto in arresto e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di dimora in Lombardia.

La dinamica dell'aggressione

Le giovani vittime erano stato aggredite verbalmente nel parcheggio di un locale intorno alle 22 di lunedì sera. Sul posto era intervenuta repentinamente una volante della Polizia, inviata dalla Questura di Monza per verificare una segnalazione di un passante. Gli agenti hanno dapprima bloccato il malvivente mentre continuava a pronunciare frasi offensive nei confronti dei due ragazzi e successivamente, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

La rottura della relazione con la ex compagna e l'arresto

Le indagini delle forze dell'ordine hanno fatto chiarezza sulla vicenda. Il 34enne non aveva accettato la fine della relazione con la sua ex compagna, che aveva deciso di interrompere il rapporto perché sua figlia era scappata più volte da casa per paura del comportamento irascibile dell'uomo. Dopo la separazione, l'uomo si era reso responsabile di un'intensa attività di stalking, presentandosi sotto casa e inviandole insistentemente numerosi messaggi.

Leggi anche Scrive messaggi di minaccia alla ex compagna e alla sua famiglia: arrestato per stalking

Il giudice ha convalidato il suo arresto e nei confronti dello stalker è stato disposto il divieto di dimora in Lombardia.